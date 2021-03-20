На Байконуре перенесли запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"

Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Роскосмос перенес запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур на резервный день. Об этом сообщает ТАСС.

Ракета должна была вывести на орбиту спутники из 18 стран. В их числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 из Южной Кореи, японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d и другие аппараты.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату", – рассказали в пресс-службе госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что запуск отложен на сутки. Точное время старта будет известно позднее.

Как заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, перед стартом был зафиксирован скачок напряжения. Его слова приводит РИА Новости.

В конце февраля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" на борту. Запуск прошел успешно, несмотря на осложненные погодные условия.

