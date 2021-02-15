Ракета "Союз-2" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" запущена с Байконура. Трансляция прошла на сайте "Роскосмоса".

В этом году это уже второй по счету пуск с Байконура. Старт ракеты был осуществлен в 07:45 с 31-й площадки космодрома. Вывод корабля "Прогресс МС-16" на орбиту прошел в течение девяти минут.

До Международной станции он должен добраться за два дня. Ожидается, что к модулю "Пирс" он пристыкуется 17 февраля в 09:20 по московскому времени.

Корабль доставит на станцию 2,5 тонны груза, из которых только 600 килограммов – топливо для дозаправки МКС, еще порядка 420 литров – питьевая вода и около 1 400 килограммов – различное оборудование и материалы.

Первоначально запуск грузового транспортного корабля "Прогресс МС-16" планировался в декабре 2020 года, однако его были вынуждены перенести на текущий год из-за необходимости дополнительных проверок.

В середине декабря прошлого года ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это был первый запуск аппаратов OneWeb с космодрома Восточный. Кроме того, это был первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома.