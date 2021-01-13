Ученые РАН разрабатывают прорывной двигатель для спутников

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Ученые из Российской академии наук (РАН) работают над созданием принципиально нового плазменного двигателя для малых космических аппаратов, в котором в качестве топлива будут использоваться металлодиэлектрические пластины, сообщает газета "Известия".

Принцип работы энергетической установки нового типа основывается на возбуждении плазмы с помощью воздействия микроволнового искрового разряда (МИР) на металлодиэлектрический материал. Источником электромагнитного излучения в такой системе может послужить обычный магнетрон, используемый в микроволновках.

Предполагается, что сравнительно малый объем твердого топлива будет давать небольшую, но достаточную мощность для движения небольшого спутника в космическом пространстве. К примеру, диск из оргстекла диаметром 10 сантиметров и толщиной 2 сантиметра обеспечит 1,5 тысячи кубометров газового топлива для генерации плазмы, которого может хватить на 10 лет непрерывной автономной работы спутника.

Отмечается, что специалисты Института общей физики имени Прохорова РАН уже готовы создать опытный образец нового двигателя. Сравнительно слабая тяга установки может осложнить процесс ее внедрения, однако, по мнению экспертов, новая технология в будущем сможет послужить для освоения новых рубежей Солнечной системы.

Ранее финские ученые представили необычный проект колонизации Солнечной системы, предложив построить обитаемую базу на орбите карликовой планеты Церера. По данным специалистов, условия для исследовательской деятельности на Церере, которая расположена между Марсом и Юпитером, могут оказаться даже более благоприятными, чем на Земле.

Ученые предлагают разместить на орбите малой планеты несколько спутников, соединенных между собой магнитными тросами. По задумке, такой объект будет совершать полный оборот вокруг Цереры за 66 секунд, что позволит создать внутри него искусственную гравитацию с помощью центробежной силы.