Илон Маск по-русски написал, что советский конструктор Королев был великолепным

Фото: twitter.com/roscosmos

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным.

Американский предприниматель на русском языке оставил комментарий под постом "Роскосмоса", где сказано о том, что сегодня Королеву исполнилось бы 114 лет.

"Он был великолепен", – написал Маск в комментариях.

Под руководством Сергея Королева в СССР в космос был отправлен первый человек. Также конструктор контролировал запуск первого искусственного спутника Земли, первый выход человека в открытый космос.

Ранее Илон Маск опубликовал фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 километров. В начале сентября прототип без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.

Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), заканчивались неудачей. SpaceX разрабатывает систему из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ожидается, что она позволит доставлять в космос спутники, экипажи и грузы.

