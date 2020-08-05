Илон Маск после испытаний Starship оценил реальность полетов на Марс

Фото: SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска провела успешные испытания прототипа корабля Starship, создаваемого для межпланетных передвижений. Первый успешный полет состоялся в среду, сообщает РИА Новости.

Прототип корабля Starship SN5 поднялся в воздух без экипажа на высоту 150 метров, а после благополучно приземлился обратно. Запуск состоялся в деревне Бока-Чика в штате Техас во вторник в 18:57 по местному времени (в 2:57 среды по московскому).

"(Возможность полета на) Марс выглядит реальной", – прокомментировал Илон Маск испытания в Twitter.

Все предыдущие попытки полета прототипов, за исключением первого, были неудачными. Так, SN4 взорвался после утечки топлива, прототип Starship SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. Эти неудачи Маск объяснил человеческим фактором.

Еще ранее Starship SN1 в ходе тестового наддува жидким азотом взорвался на части, а прототип Starship Mk1 не выдержал испытания на герметичность.

Отмечается, что компания Маска работает над системой, способной доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, а также Луну и Марс. Система будет состоять из многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship.

Ранее с американского космодрома запустили в космос марсоход Perseverance. По прибытии на Марс аппарат будет исследовать поверхность планеты на предмет анализа минералов. Кроме того, Perseverance запрограммирован на поиск признаков жизни на Марсе.