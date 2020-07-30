В США запустили в космос ракету с марсоходом

Фото: NASA

Марсоход Perseverance отправили в космос с американского космодрома, сообщает RT.

Его экспедиция продлится семь месяцев. Он был отправлен с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V.

По прибытии на Марс аппарат будет исследовать поверхность планеты на предмет анализа минералов. Кроме того, Perseverance запрограммирован на поиск признаков жизни на Марсе.

Он был отправлен на планету в рамках миссии NASA "Марс 2020". Возврат марсохода на Землю запланирован на 18 февраля 2021 года.

Ранее американцы запустили второй военный спутник серии Red-Eye на орбиту. Он был отправлен с борта Международной космической станции. Всего же запланировано наличие трех спутников серии Red-Eye на орбиту. Сообщалось, что запуск входит в сферу интересов управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США DAPRA.