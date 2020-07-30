В США запустили в космос ракету с марсоходом

15:57
Фото: NASA
Марсоход Perseverance отправили в космос с американского космодрома, сообщает RT.
Его экспедиция продлится семь месяцев. Он был отправлен с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V.
По прибытии на Марс аппарат будет исследовать поверхность планеты на предмет анализа минералов. Кроме того, Perseverance запрограммирован на поиск признаков жизни на Марсе.
Он был отправлен на планету в рамках миссии NASA "Марс 2020". Возврат марсохода на Землю запланирован на 18 февраля 2021 года.
Ранее американцы запустили второй военный спутник серии Red-Eye на орбиту. Он был отправлен с борта Международной космической станции. Всего же запланировано наличие трех спутников серии Red-Eye на орбиту. Сообщалось, что запуск входит в сферу интересов управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США DAPRA.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: