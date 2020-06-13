Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink была запущена в США

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В США стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группой из 58 спутников Starlink, сообщает РИА Новости.

Прямую трансляцию запуска вела компания предпринимателя Илона Маска SpaceX, ракета которой осуществила доставку спутников. Старт произошел в 12:21 по московскому времени. По задумке специалистов, спутники доставляются ракетой на промежуточную орбиту, после чего поднимаются на более высокую орбиту для тестирования, а затем переходят на рабочую орбиту.

В этот раз это был запуск девятой партии спутников Starlink. Для первой ступени Falcon 9 это была третья отправка груза на околоземную орбиту.

Кроме того, Falcon 9 осуществляет запуск трех спутников зондирования Земли для компании Planet.

Starlink является спутниковой сетью, способной обеспечить широкий доступ в интернет для населения Земли. Всего в рамках проекта планируется запустить 12 тысяч спутников. Затем еще 30 тысяч объектов свети разместят на орбитах с высотами от 328 до 580 километров.

Ранее ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции. Это был первый испытательный пилотируемый полет корабля и первый пилотируемый старт для США с 2011 года. Впоследствии корабль пристыковался к МКС, и экипаж перешел на станцию.