Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

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Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Сближение корабля с МКС началось примерно за два часа до стыковки. Отмечается, что она состоялась с опережением графика.

Накануне ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции. Запуск был произведен с мыса Канаверал в США. Уточняется, что это первый испытательный пилотируемый полет корабля и первый пилотируемый старт для США с 2011 года.

Позднее Crew Dragon был выведен на орбиту.

В этой связи президент США Дональд Трамп рассказал о самочувствии астронавтов на корабле Crew Dragon. Американский лидер сделал данное заявление в ходе своего выступления во Флориде.