Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Фото: ТАСС/Jae C. Hong/АР

Глава компании SpaceX Илон Маск после первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon к МКС вспомнил шутку про батут, которая принадлежит генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, передает ТАСС.

В 2014 году занимавший тогда пост вице-премьера РФ Рогозин в шутку предложил Штатам доставлять астронавтов на Международную космическую станцию с помощью батута. Так он прокомментировал санкции США против российской космической отрасли.

"Батут работает", – сказал Маск на брифинге, посвященном запуску Crew Dragon, и рассмеялся. Затем он пояснил, что это внутренняя шутка.

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции. Запуск был произведен с мыса Канаверал в США.

Позднее Crew Dragon был выведен на орбиту. Его стыковка с МКС запланирована на 31 мая на 17:27 по московскому времени.

Это первый за девять лет пилотируемый полет, который проводится с территории США на американском космическом корабле.