Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon – Маск

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Человечество может гордиться американским космическим кораблем Crew Dragon. Об этом заявил глава компании SpaceX Илон Маск.

"Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением", – сказал Маск на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди.

Прямая трансляция брифинга велась сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Маск отметил, что из-за достижения его "захлестывают эмоции".

"Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь", – поставил задачу глава SpaceX.

На брифинге Маску также задали вопрос о сроках полета вокруг Луны.

"Я бы хотел, чтобы он состоялся через два года, но на деле это может произойти и через четыре года", – ответил глава SpaceX.

Он добавил, что человечество должно стать межпланетной цивилизацией. По мнению Маска, после сегодняшнего "это становится все более реальной возможностью".

"Думаю, что это первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу", – резюмировал он.

Ранее ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции. Запуск был произведен с мыса Канаверал в США.

Позднее Crew Dragon был выведен на орбиту. Его стыковка с МКС запланирована на 31 мая.

В этой связи, президент США Дональд Трамп рассказал о самочувствии астронавтов на корабле Crew Dragon. Американский лидер сделал данное заявление в ходе своего выступления во Флориде.