Трамп рассказал о самочувствии астронавтов на корабле Crew Dragon

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Президент США Дональд Трамп рассказал о состоянии астронавтов NASA, вылетевших на МКС на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Американский лидер отметил, что сейчас капсула Crew Dragon достигла низкой околоземной орбиты.

"Наши астронавты чувствуют себя отлично", – подчеркнул Трамп.

Добавляется, что американский президент сделал данное заявление в ходе своего выступления во Флориде.

Ранее сообщалось, что ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции. Запуск был произведен с мыса Канаверал в США.

В субботу, 30 мая, Crew Dragon был выведен на орбиту. Стыковка корабля с МКС запланирована на 31 мая.