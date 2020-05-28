Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon

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Член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков сообщил, что в отмене полета американского корабля нет ничего уникального, передает ИА "НСН".

"У США другой подход к безопасности пилотируемой космонавтики, и подобные вещи у них происходят регулярно. Поэтому в случившемся нет ничего уникального, и это действительно соответствует тому, о чем сообщает компания SpaceX. Ну, будем ждать резервной даты – 30 мая", – сказал академик.

При этом он подчеркнул, что запуски российских кораблей в большинстве случаев происходят вовремя. По его словам, за последние 20 лет только один раз полет был отложен по погодным условиям.

Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий. Исторический запуск отменили за несколько минут до старта. Известно, что корабль должен был доставить американских астронавтов на МКС.

Планировалось, что этот запуск станет первым в истории пилотируемым полетом частной компании. Кроме того, американские астронавты впервые за 9 лет должны были прибыть на международную космическую станцию не на российском корабле "Союз".

