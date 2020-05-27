Запуск корабля частной компании SpaceX отложен

Фото: AP/TASS/Chris O'Meara

Запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде пришлось отложить. Причиной изменений стали погодные условия.

Известно, что корабль должен был доставить американских астронавтов на МКС. Запуск был отложен за 17 минут до планируемого старта в 23:33 по московскому времени. Трансляцию подготовки к полету компания показывает на YouTube-канале.

Планировалось, что этот запуск станет первым в истории пилотируемым полетом частной компании. Кроме того, американские астронавты впервые за 9 лет должны были прибыть на международную космическую станцию не на российском корабле "Союз".

Следующая попытка отправить Crew Dragon к МКС с двумя астронавтами произойдет 30 мая нынешнего года. Ожидается, что корабль стартует с космодрома в 22:22 по московскому времени.

Ранее ракета Falcon 9 стартовала с грузовым кораблем Dragon. Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал.