Falcon 9 стартовала с грузовым кораблем Dragon

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал был дан в 12:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск). Грузовой корабль должен прибыть на МКС 8 декабря. Запуск планировали 4 декабря, но отложили из-за погоды.

Dragon доставит на орбиту около трех тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. Затем он вернется на Землю с результатами научной работы экипажа МКС. Это единственный грузовой корабль, способный доставлять материалы как на МКС, так и обратно.

12 ноября SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с 60 спутниками, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал. Через час все спутники доставили на расчетную орбиту.