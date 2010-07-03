Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Видео: Youtube/ NASASpaceflight

Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Техасе. Об этом сообщает сайт NASAspaceflight.

Инцидент произошел в среду во время испытания ракеты Starship Mk1. Компания SpaceX отметила, что их целью было "максимальное повышение давления в системах", поэтому результат был ожидаемым.

Кроме того, во время испытания ракета не была в полностью собранном состоянии, ее головная часть находится на этапе сборки в цехе. По некоторой информации, компания теперь планирует разработать улучшенную версию ракеты – Mk3.

Впервые Илон Маск представил проект по созданию ракеты Starship в 2017 году. Она состоит из многоразовой стартовой ступени и многоразовой интегрированной второй ступени с космическим кораблем, доступной в трех модификациях.

12 ноября SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с 60 спутниками, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал. Через час все спутники были доставлены на расчетную орбиту. Количество американских спутников на орбите уже превысило все возможные пределы.

К 2024 году SpaceX собирается создать на орбите сеть из тысяч спутников со средней скоростью до гигабита в секунду, которым необходимо обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Над проектом глобальной раздачи интернета Starlink SpaceX работает с конца 2014 года. Всего на орбиту планируют доставить 12 тысяч аппаратов. В 2017 году SpaceX объявила о своих планах организовать группировку из 11943 спутников весом от 100 до 500 килограммов.

