Илон Маск заявил, что инопланетян не существует

Фото: ТАСС/EPA/ADAM S DAVIS

Американский инженер и изобретатель, глава компании SpaceX Илон Маск заверил, что никаких инопланетян не существует.

По его словам, люди – "единственные разумные живые существа" в нашей части галактики. "Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они", – цитирует Маска РИА Новости. "Я не видел никаких признаков этого", – подчеркнул глава SpaceX, выступая на мероприятии, проходившем на стартовой площадке с первым полностью собранным экземпляром ракеты Starship. Трансляцию речи Маска вел сайт SpaceX.

Илон Маск назвал популярным мемом слухи о том, что в "Зоне 51" американские военные якобы прячут захваченных пришельцев. В то же время он призвал человечество помнить, что до уничтожения Земли Солнцем остается "всего семьсот миллионов лет". Чтобы спастись, люди должны осваивать космос и другие планеты, считает Маск.

Ранее Илона Маска пригласили на форум в Россию с помощью билбордов у офиса SpaceX в Лос-Анджелесе. На билбордах – надпись латиницей "Kak tebe takoe, Elon Musk?" и QR-код, ведущий на сайт форума. В Сети также разместили клип, в котором бизнесмены поют песню Only Elon in Our Hearts на мотив "Крылатых качелей". Глава SpaceX уже откликнулся на необычное приглашение краснодарских предпринимателей.