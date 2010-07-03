Илон Маск заявил, что инопланетян не существует

08:30
08:30
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Фото: ТАСС/EPA/ADAM S DAVIS
Американский инженер и изобретатель, глава компании SpaceX Илон Маск заверил, что никаких инопланетян не существует.
По его словам, люди – "единственные разумные живые существа" в нашей части галактики. "Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они", – цитирует Маска РИА Новости. "Я не видел никаких признаков этого", – подчеркнул глава SpaceX, выступая на мероприятии, проходившем на стартовой площадке с первым полностью собранным экземпляром ракеты Starship. Трансляцию речи Маска вел сайт SpaceX.
Илон Маск назвал популярным мемом слухи о том, что в "Зоне 51" американские военные якобы прячут захваченных пришельцев. В то же время он призвал человечество помнить, что до уничтожения Земли Солнцем остается "всего семьсот миллионов лет". Чтобы спастись, люди должны осваивать космос и другие планеты, считает Маск.
Ранее Илона Маска пригласили на форум в Россию с помощью билбордов у офиса SpaceX в Лос-Анджелесе. На билбордах – надпись латиницей "Kak tebe takoe, Elon Musk?" и QR-код, ведущий на сайт форума. В Сети также разместили клип, в котором бизнесмены поют песню Only Elon in Our Hearts на мотив "Крылатых качелей". Глава SpaceX уже откликнулся на необычное приглашение краснодарских предпринимателей.
Илон Маск ответил на приглашение краснодарских бизнесменов на форум
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