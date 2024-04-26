Мать спасшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Семье спасшего людей во время теракта в "Крокус Сити Холле" Артема Донского позвонили из администрации президента Владимира Путина и спросили о желании ребят, которые помогали в концертном зале, встретиться с президентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать Донского Александру.

"Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента РФ и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из "Крокус Сити Холла" 22 марта, хотят встретиться с Владимиром Путиным. Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства", – подчеркнула она.

Как отметила мать подростка, после трагедии ребятам вручили награды и благодарности. Они встретились с руководством Мосгордумы, Общественной палаты и многими другими.

"В пятницу вылетаем по приглашению в Махачкалу. Там обещали устроить нам теплый прием, показать достопримечательности Северо-Кавказского региона, встречи с общественностью. Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным", – указала она.

Ранее в Мосгордуме наградили почетными грамотами 16 человек, которые спасали людей во время теракта в "Крокус Сити Холле". Среди них – Денис Акулов, Виктория Волчихина, Игорь Давиденко, Артем Донсков, Александр Журик, Юрий Курлович, Татьяна Кутьева, Роман Мальковский, София Мейер, Алексей Осанушков и другие.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

26 апреля в Москве задержали еще одного предполагаемого соучастника теракта. По данным из материалов дела, мужчина, находясь в общественном месте, совершил мелкое хулиганство, которое сопровождалось нецензурной бранью. При этом сам он вину в суде отрицал.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.

