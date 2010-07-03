Несколько тысяч человек готовятся к штурму секретной "Зоны 51" в США

Более двух тысяч человек приехали штурмовать секретную военную базу "Зона 51" в американском штате Невада. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный телеканал "8 News NOW".
Изначально было известно о 75 участниках штурма, которые собрались у базы. Некоторые из активистов пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина появился в шапочке из фольги и флагом КНДР в руках. Уточняется, что иногда участники акции выкрикивают "Пришельцы! Пришельцы!".
По имеющимся данным, мероприятия проходили в населенных пунктах Рейчел и Хайко.
В июле сообщалось, что около 2 миллионов человек записались на штурм американской военной базы "Зона 51". По убеждениям активистов, там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.
Отмечается, что власти США признали существование базы лишь в 2013 году. Сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
Ранее СМИ сообщили о приближении дня штурма базы "Зона 51". Отмечалось, что множество людей уже прибыли на место действий.
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