"Зона 51": что это и почему в ее штурме готов участвовать даже Илон Маск

Недавно несколько энтузиастов создали в Facebook сообщество, предлагающее всем желающим отправиться на штурм американской "Зоны 51" – секретной военной базы, на территории которой, как утверждают многие, проводятся эксперименты над инопланетянами и их летательными аппаратами. День штурма уже назначен – 20 сентября. Подробнее – в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.

Судя по активности пользователей, в мероприятии собираются принять участие более полутора миллионов человек, а еще около миллиона пока в раздумьях – пойти или нет. Вообще-то все это задумывалось как шутка: доказательством могут служить призывы участникам "бежать быстрее, чем пули". Однако армия США высказалась по этому поводу крайне негативно и уточнила, что "Зона 51" является военным объектом, что подразумевает ее защиту всеми возможными способами, вплоть до уничтожения незваных гостей. Тем не менее сообщество пополняется все новыми добровольцами, готовыми штурмовать секретный объект, чтобы "спасти томящихся в застенках инопланетян".

"Зона 51" – это американская военная база, расположенная в пустыне на юге штата Невада, в 133 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк. Официальной информации об этом объекте нет, но, по слухам, там проводятся испытания летательных аппаратов нового типа и секретного оружия. Масла в огонь подливает и тот факт, что над "Зоной" запрещено передвижение любых воздушных судов. Правительство США долгое время вообще отрицало само существование этого объекта и лишь в 2013 году с неохотой сообщило, что испытания сверхсекретной авиатехники там действительно ведутся.

Снимок "Зоны 51" из космоса. Фото: Nasa

Ажиотаж вокруг "Зоны 51" возник в 1989 году, когда американский физик Роберт Скотт Лазар заявил, что лично участвовал в исследовании инопланетных технологий на этой базе. По его словам, на секретном объекте его допустили к изучению космического корабля пришельцев, а конкретно – ядерного реактора, работающего на антивеществе. Лазар подробно описывал принцип работы реактора и химический элемент с атомным номером 115, использующийся в качестве топлива. По словам Лазара, этот элемент каким-то образом генерировал гравитационные волны. Интересно, что 2003 году группа российских и американских ученых синтезировала этот элемент и назвала его Московий, но никаких гравитационных свойств у него не обнаружила.

Между прочим, советская разведка довольно активно интересовалась "Зоной 51", и в 1988 году были получены ее спутниковые фотографии. Однако на них было видно только несколько невыразительных зданий и ангаров: по неофициальным данным, основная часть рабочей зоны авиабазы находится под землей.

Предупреждающие знаки на въезде в "Зону 51". Фото: depositphotos/ sipaphoto

Над Невадой довольно часто видят "летающие тарелки", движущиеся в небе огни и прочие необъяснимые явления. Однако все это легко можно объяснить испытаниями авиатехники. Например, по некоторым сведениям, здесь испытывают сверхсекретный суборбитальный бомбардировщик "Аврора". Изображения предполагаемого внешнего вида самолета есть в интернете, и с некоторых ракурсов он действительно похож на космический корабль пришельцев.

Но все эти доводы никак не остудили пыл уфологов и прочих "охотников за НЛО". Они по-прежнему уверены, что в "Зоне" спрятаны артефакты с далеких планет, тела представителей иных цивилизаций, а может быть, даже живые инопланетяне. Ажиотажу способствует и массовая культура – во многих книгах и фильмах авиабаза в Неваде фигурирует в качестве хранилища инопланетных технологий. Именно поэтому безобидная шутка пользователей Facebook стала насколько популярной, что даже вызвала реакцию Пентагона. Понятно, что на штурм секретной базы не отправятся все миллионы желающих, но даже пара десятков человек, решившихся на это, подвергнут свою жизнь опасности – армия есть армия, ничего не попишешь.

Вывеска ресторана недалеко от границы "Зоны 51". Фото: depositphotos/miroslav_1

Нужно отметить, что в "Зоне 51" действительно могут вестись исследования в области НЛО. Уфология вообще – вопрос государственной безопасности, поскольку любое неопознанное тело в воздушном пространстве – это потенциальная угроза, и ее необходимо исследовать на государственном уровне. Но это вовсе не означает, что в подземных бункерах посреди пустыни армия США прячет инопланетян и проводит над ними антигуманные (точнее, "антигуманоидные") эксперименты.

Хотя...