Эксперт рассказал об угрозе в космосе из-за спутников Илона Маска

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Эксперты считают, что действия основателя SpaceX Илона Маска могут спровоцировать в ближнем космосе события из фильма "Гравитация", где в результате разрушения спутника и перехватчика образовалось облако обломков.

В понедельник, 3 сентября, Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что спутник Aeolus, предназначенный для исследования климата на Земле, выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из аппаратов проекта Starlink, разработанного компанией SpaceX.

Проект Starlink предусматривает размещение на низкой стационарной орбите планеты группировки в составе более 11 тысяч спутников.

"При создании таких систем критичным является стоимость одного аппарата: чем меньше, тем лучше. У бизнеса возникает желание экономить на всем. Я Маска ни в чем не обвиняю, но это просто бизнес-мотивация, развитие его проекта указывает на то, что, создавая такие спутники, надо экономить на всех", – рассказал ИА "НСН" член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Специалист отмечает, что в этой сфере необходимо регулирование на межгосударственном уровне. В противном случае может произойти катастрофа.

"Помните фильм "Гравитация": один спутник вышел из строя, попал в станцию, после чего все, что находилось в ближнем космосе, было поражено. Или мультик "ВАЛЛ-И" – вокруг Земли в космосе огромное поле мусора", – резюмировал эксперт.

В июне этого года три спутника компании SpaceX, запущенные в рамках миссии Starlink, потеряли связь с Землей. Они перестали функционировать и будут пассивно сходить с орбиты. К настоящему моменту запущено 60 спутников, 57 из них по-прежнему обмениваются данными с земными станциями.

Орбита спутников Starlink является геостационарной, то есть они все время вращаются вокруг Земли, а не висят над какой-то одной точкой. Они располагаются на высоте 450 километров, что примерно в 80 раз ниже существующих спутников.

