Жители Нидерландов засняли "поезд" из спутников Илона Маска

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Жители Нидерландов засняли "поезд" из спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости.

Спутники Starlink были запущены 24 мая в 05:30 по московскому времени с американского космодрома на мысе Канаверал. После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

An absolutely fantastic view of the 60 @SpaceX Starlink satellites as they passed over the Netherlands just now! This is a must see. https://t.co/Zg6HcMsPhR — Cees Bassa (@cgbassa) 24 мая 2019 г.



К 2024 году SpaceX собирается создать на орбите сеть из тысяч спутников со средней скоростью до гигабита в секунду, которым необходимо обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Над проектом глобальной раздачи интернета Starlink SpaceX работает с конца 2014 года. Всего на орбиту планируют доставить 12 тысяч аппаратов. В 2017 году SpaceX объявила о своих планах организовать группировку из 11943 спутников весом от 100 до 500 килограммов.

По оценкам компании, на проект уйдет 10 миллиардов долларов, но через год работы доход может достичь 30 миллиардов долларов.

