Жители Нидерландов засняли "поезд" из спутников Илона Маска

Жители Нидерландов засняли "поезд" из спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости.

Спутники Starlink были запущены 24 мая в 05:30 по московскому времени с американского космодрома на мысе Канаверал. После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

An absolutely fantastic view of the 60 @SpaceX Starlink satellites as they passed over the Netherlands just now! This is a must see. https://t.co/Zg6HcMsPhR