Слово "абьюзер" может быть включено в словари русского языка
Фото: 123RF.com/toeytoey
Слово "абьюзер" может появиться в словарях русского языка как государственного, поскольку оно не имеет аналогов. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения РФ, завкафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.
"К слову "абьюзер" я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским "насильник". На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов", – цитирует эксперта РИА Новости.
Козловская напомнила, что данное слово прочно вошло в лексикон граждан РФ примерно в 2013 году и с тех пор имеет высокий показатель частоты использования.
Слово "коуч" также могут включить в словари русского языка как государственного. Козловская отмечала, что это слово было заимствовано из английского языка сравнительно недавно, однако оно уже прошло "основные этапы ассимиляции".
Ранее сообщалось, что в сочинениях ЕГЭ выпускникам будет разрешено употреблять слово "гойда", однако корректность его использования будет зависеть от контекста. К примеру, употребление слова будет допустимо, если в своем сочинении выпускник рассуждает о феномене мемов и молодежной среде.
