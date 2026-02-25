Буданов выступил против атак на центры принятия решений в России и на Украине

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka (Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил против атак на центры принятия решений в России и на Украине. Об этом он заявил в комментарии одному из украинских СМИ.

"Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", – передает слова Буданова РИА Новости.

Политик счел особенно важным, чтобы в условиях сложных мирных переговоров было "соблюдение правил".

Киев попытался нанести удары по резиденции Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря 2025 года. Для операции украинские войска задействовали 91 БПЛА, все они уничтожены.

Аппараты противника были запущены с территории Сумской и Черниговской областей, а их путь пролегал через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

В ответ на атаку Киева ВС РФ нанесли массированный удар ракетным комплексом "Орешник" по критически важным объектам Украины.