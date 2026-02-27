Троих человек осудили за диверсии на ж/д путях в Воронеже

Фото: depositphotos/andreyuu

Воронежский областной суд приговорил троих местных жителей к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет за диверсию на железной дороге и государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

По версии суда, жители Воронежа Артем Иванов 2006 года рождения, Андрей Баскаков 2005 года рождения и Валерия Фурсова 2007 года рождения действовали по указанию спецслужб Украины.

В ФСБ добавили, что Иванов получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Фурсова – 6 лет лишения свободы, Баскаков приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе. По факту госизмены возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован на 2 месяца.

