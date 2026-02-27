Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 10:04

Происшествия

Троих человек осудили за диверсии на ж/д путях в Воронеже

Фото: depositphotos/andreyuu

Воронежский областной суд приговорил троих местных жителей к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет за диверсию на железной дороге и государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

По версии суда, жители Воронежа Артем Иванов 2006 года рождения, Андрей Баскаков 2005 года рождения и Валерия Фурсова 2007 года рождения действовали по указанию спецслужб Украины.

В ФСБ добавили, что Иванов получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Фурсова – 6 лет лишения свободы, Баскаков приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе. По факту госизмены возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован на 2 месяца.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика