ФСБ задержала женщину, причастную к диверсии на Транссибе

Фото: depositphotos/Grigorenko

Спецслужбы задержали в Новосибирске женщину, которая причастна к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, диверсия была совершена по заданию спецслужб Украины. Для этого в августе россиянка 1974 года рождения сделала из общедоступных элементов самодельное взрывное устройство (СВУ), которое она спрятала на железнодорожных путях и привела его в действие.

Диверсию злоумышленница сняла на телефон, чтобы направить кадры своему куратору для получения вознаграждения. Она призналась, что ей обещали выплатить 8 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело о диверсии. В настоящее время женщина арестована. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Силовики продолжают проводить оперативно-разыскные и следственные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося. Также они планируют проверить действия злоумышленницы на предмет возможного нарушения статей Уголовного кодекса России "Госизмена" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств".

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Ижевске убийство ведущего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с помощью подрыва СВУ, которое планировалось реализовать по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

После задержания в изъятом у фигуранта телефоне была найдена переписка с куратором, который подтвердил подготовку к теракту, а также направил инструкцию по сборке СВУ и изготовлению ядовитых веществ. Следователи завели уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

