Агент СБУ приговорен к 17 годам колонии за подготовку теракта в Крыму

Фото: depositphotos/YGphoto

Севастопольский городской суд приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ) к 17 годам колонии строгого режима за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для подготовки терактов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Помимо этого, суд, признав вину мужчины в госизмене и незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств, принял решение об ограничении свободы злоумышленника на год, а также назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.

По версии следствия, житель Феодосии 1965 года рождения с помощью сайта СБУ вышел на связь с украинскими спецслужбами и предложил свою помощь. После этого он на конфиденциальной основе начал сотрудничество с противником.

В результате по заданию куратора злоумышленник в ноябре 2023 года и в апреле 2024 года изъял из двух тайников на кладбище в Джанкойском районе элементы, необходимые для сборки СВУ.

Получив инструкцию от СБУ, мужчина изготовил взрывчатку из бризантного вещества весом более 1,2 килограмма, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и гвоздей весом примерно в 500 граммов.

СВУ злоумышленник спрятал в Балаклавском районе Севастополя, а взрывчатку заложил около трассы Севастополь – Ялта в июле прошлого года. Однако деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками российских спецслужб. После этого мужчина был задержан и помещен под стражу, а СВУ – изъято.

"Автомобиль и мобильные телефоны, которые осужденный использовал в преступной деятельности, конфискованы в доход государства", – уточнили в ведомстве.

Ранее силовики задержали в Херсонской области 35-летнего агента СБУ, который занимался шпионажем в отношении подразделений Вооруженных сил России. По данным ФСБ, мужчина был завербован через WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Мужчина на постоянной основе передавал сотруднику СБУ сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВС РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестован.