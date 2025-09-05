Житель Воронежа задержан за перевод криптовалюты военным Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики совместно с Росгвардией задержали в Воронеже россиянина, который переводил в криптовалюте деньги военизированному объединению, сформированному под контролем Главного управления военной разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина по своей воле связался с представителями иностранных спецслужб в мессенджере Telegram. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о госизмене. Центральный суд Воронежа отправил злоумышленника в СИЗО.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые позволят закрепить доказательную базу и установить возможные иные эпизоды преступной деятельности задержанного.

В ФСБ вновь напомнили, что украинские спецслужбы активно ищут в Сети, соцсетях и мессенджерах возможных исполнителей терактов и диверсий для того, чтобы нанести ущерб России.

Ранее в Кировской области был задержан россиянин, который планировал совершить поджоги на Транссибирской магистрали, чтобы помешать грузоперевозкам, которые осуществляются в интересах спецоперации.

Для этого молодой человек вступил в террористическую организацию, которую курировали спецслужбы Украины, уточнили в ФСБ России.

Также злоумышленника попросили приехать в Москву, чтобы подписать контракт для прохождения службы в зоне СВО. Молодой человек планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), но был задержан при попытке выезда в столичный регион.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности терорганизации" и "Госизмена".

