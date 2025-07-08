Экс-ефрейтор из Челябинска получил 80 долларов от ВСУ за фото с военной техникой

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Экс-ефрейтор из Челябинска, который внесен в РФ в перечень террористов, получил от украинских спецслужб 80 долларов за фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

Деньги были перечислены на счет мужчины дважды: первый раз ему направили 30 долларов, а потом – еще 50.

В материале уточнили, что 23-летний житель Челябинска, который ранее проходил службу по контракту, также приобрел на одном из маркетплейсов военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в "Легион "Свобода России" (признан террористическим и запрещен на территории РФ) и под предлогом убытия в увольнение поехал на границу с Украиной.

Его задержали при попытке перейти на сторону противника. По версии следствия, мужчина продавал стратегически важные сведения Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В связи с этим злоумышленнику было предъявлено обвинение по статьям "Покушение на госизмену", "Госизмена", "Дезертирство в условиях вооруженного конфликта", "Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенными в результате преступления", "Попытка участия в деятельности террористической организации" Уголовного кодекса РФ.

Дело бывшего военного будет рассмотрено в 2-м Западном окружном военном суде. Для этого его этапировали в Москву. Свою вину он не признал. Мужчине грозит пожизненный срок.

Ранее жительница приграничного Джанкойского района Крыма была задержана по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, 28-летняя женщина вступила в один из украинских телеграм-каналов.

Она предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники, координат воинских перевозок и других данных. В результате по заданию куратора женщина приезжала на указанные им места и фотографировала находящиеся там объекты. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

