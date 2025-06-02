Моряк заочно приговорен к пожизненному сроку за поджог корабля "Серпухов"

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Балтийский флотский военный суд заочно приговорил 32-летнего моряка Александра Терехова к пожизненному лишению свободы за поджог малого ракетного корабля "Серпухов". Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Из материалов прокуратуры следует, что в апреле прошлого года мужчина, проходя срочную службу, совершил по заданию неустановленных должностных лиц Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины поджог рубки судна, которое находилось в военной гавани в Балтийске Калининградской области.

В результате военному ведомству был причинен ущерб в размере 56 миллионов рублей, а также нанесен вред здоровью сослуживцу моряка. После случившегося Терехов пересек границу с Литвой и направился на Украину. В ГВП России также уточнили, что злоумышленник не разделял политику страны, в том числе был против проведения спецоперации.

Суд признал Терехова виновным по статьям "Госизмена", "Диверсия", "Дезертирство" и "Незаконное пересечение госграницы". Теперь мужчина будет отбывать первые 10 лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима. Его также лишили звания "старшина 2-й статьи".

Ранее в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях были задержаны шесть молодых людей за поджоги, которые они совершали после разговора с телефонными мошенниками. По данным ФСБ РФ, они по заданию украинских спецслужб подожгли транспортные объекты и декорации, которые были установлены в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Задержанные заявили, что после разговора с мошенниками перевели на "безопасные счета" от 100 тысяч до миллиона рублей. После этого россиянам позвонили якобы полицейские, которые, угрожая привлечением к уголовной ответственности за финансирование украинских военнослужащих, вынудили их поучаствовать в мероприятиях по проверке "антитеррористической защищенности объектов", в рамках которых они совершили поджог.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

