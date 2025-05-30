В Москве предотвращен теракт, готовившийся спецслужбами Украины

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Региональный главк ведомства расследует уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в публичном оправдании терроризма. В жилище фигуранта был проведен обыск, изъят мобильный телефон, при осмотре которого были были обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе города.

Следователи совместно с оперативниками осмотрели указанное место, где нашли и изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ). По наставлению куратора москвич намеревался использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Московской области предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающего для Минобороны РФ. Злоумышленники планировать взорвать топ-менеджера оборонного завода в его личном автомобиле.

По делу задержаны семеро жителей Московской и Свердловской областей, а также Пермского края. В их числе были и трое несовершеннолетних, которые также причастны к попытке теракта.