В Подмосковье предотвращен теракт против руководителя ОПК

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В Подмосковье предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающего для МО РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

В службе заявили, что завербованные Киевом россияне планировали взорвать топ-менеджера оборонного завода в его личном авто. Для этого подозреваемые в период с ноября по декабрь 2024 года установили наблюдение за автомобильной стоянкой, изготовили самодельное взрывное устройство из компонентов, изъятых из тайника, а также заложили бомбу под автомобиль жертвы.

По данному делу задержаны 7 жителей Московской и Свердловской областей, а также Пермского края, включая троих несовершеннолетних, которые причастны к попытке теракта. Они уже дают признательные показания.

В свою очередь, СК по Подмосковью отметил, что задержанные пошли на преступление за вознаграждение в 1 миллион рублей.

Украина руководила исполнителями при помощи зарубежных мессенджеров. До этого задержанные уже помогали телефонным мошенникам, устанавливая незаконное оборудование для создания каналов связи злоумышленников, массовой рассылки ложных террористических угроз, а также совершения звонков с телефонов мошенников. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее суд приговорил россиянина Павла Левченко к 22 годам лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме, за террористический акт. Судебный орган доказал, что мужчина виновен в подрыве двух участков железнодорожных путей в Крыму и подготовку еще 5 терактов по заданию Украины.

