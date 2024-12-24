Россиянин осужден за подрывы железнодорожных путей в Крыму

Фото: 123RF/armmypicca

Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ Павла Левченко к 22 годам лишения свободы за подрыв летом прошлого года двух участков железнодорожных путей в Крыму и подготовку еще пяти терактов по заданию украинской разведки. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

При этом первые пять лет мужчина будет отбывать наказание в тюрьме.

Ранее в Кировской области задержали 16-летнего подростка, который пытался по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение совершить диверсию на железной дороге.

По словам правоохранителей, задержанный хотел поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка Транссибирской магистрали. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.

