24 декабря, 18:00Происшествия
Россиянин осужден за подрывы железнодорожных путей в Крыму
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Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ Павла Левченко к 22 годам лишения свободы за подрыв летом прошлого года двух участков железнодорожных путей в Крыму и подготовку еще пяти терактов по заданию украинской разведки. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.
При этом первые пять лет мужчина будет отбывать наказание в тюрьме.
Ранее в Кировской области задержали 16-летнего подростка, который пытался по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение совершить диверсию на железной дороге.
По словам правоохранителей, задержанный хотел поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка Транссибирской магистрали. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
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