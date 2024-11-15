В Кировской области задержали подростка за попытку диверсии на железной дороге

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В Кировской области задержан 16-летний подросток, который пытался по заданию спецслужб Украины совершить диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, за денежное вознаграждение подросток собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка Транссибирской магистрали. Это могло повлечь за собой техногенную катастрофу в виде столкновения или схода поездов. Также у подростка нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и переписку в одном из мессенджеров с украинскими спецслужбами.

Как уточнили в ФСБ, по данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина за передачу Украине данных об оборонном предприятии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

До этого также был задержан житель Санкт-Петербурга, который хотел поджечь авиационную технику. При этом мужчина пытался привлечь к преступлению еще двух местных жителей.