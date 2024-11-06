Россиянин получил 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожного пути

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Суд дал 22,5 года колонии россиянину Александру Димитренко за попытку подорвать железнодорожный путь в Воронежской области по заданию украинской разведки, пишет RT со ссылкой на ФСБ России.

Решение принял 1-й Апелляционный суд общей юрисдикции.

Известно, что в 2022 году мужчина изъял из схрона в Воронеже взрывное устройство по координатам ГУР. Мужчина планировал заложить его под ж/д путь возле станции Масловка.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства. У Димитренко изъяли взрывчатое вещество, поддельный украинский паспорт и нацистскую литературу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил террористический акт в Ставрополе. По данным спецслужбы, диверсию он пытался совершить с помощью самодельного зажигательного устройства в месте массового скопления людей. При этом в ходе задержания злоумышленник признал вину.