В Ставрополе задержан мужчина за подготовку к террористическому акту

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил террористический акт в Ставрополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По данным спецслужбы, диверсию он пытался совершить с помощью самодельного зажигательного устройства в месте массового скопления людей. При этом в ходе задержания злоумышленник признал вину.

В данный момент ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ФСБ.

Ранее суд вынес приговор последнему фигуранту дела о попытке подрыва здания ФСБ на Лубянке в Москве – Акмалджону Ахророву (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его приговорили к 14 годам лишения свободы, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

При этом семь фигурантов получили сроки от 16 до 22 лет колонии, а восьмой – 12 лет. В мае 2022 года они планировали взорвать одно из зданий ФСБ на Лубянке, после чего расстрелять прохожих и посетителей приемной ведомства. Кроме того, они хотели закидать гранатами ближайшие здания.