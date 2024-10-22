Суд вынес приговор восьмому фигуранту дела о попытке теракта на Лубянке в Москве

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Второй Западный окружной военный суд огласил приговор восьмому фигуранту дела о попытке теракта на Лубянке в Москве Нурмухамаду Шарипову, который признал свою вину в финансировании и участии в ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, из которых первые три года с отбыванием в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Ранее семеро фигурантов этого же дела получили сроки от 16 до 22 лет колонии строгого режима. Они планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году, а после этого расстрелять прохожих и посетителей приемной ведомства. Согласно плану осужденных, взрывное устройство в здание ФСБ должен был привести смертник. После приведения взрывчатки в действие террористы планировали потребовать вывод российских войск из Сирии.