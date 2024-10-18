СК установил способ активации бомбы, которая убила военкора Татарского

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Современные технологии помогли специалистам установить, как была активирована бомба, убившая военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, следователи располагают рядом устройств, которые значительно облегчают расследование.

"Это фото-, видеотехника, устройства воспроизведения, средства фиксации и обеспечения безопасности, вспомогательная аппаратура, унифицированные чемоданы, источники криминалистического света, средства нелинейной локации, георадары, средства металлопоиска, поиска следов взрывчатых веществ, беспилотные летательные аппараты, средства гидролокации и другие", – перечислил он.

Так, например, тепловизоры и георадары могут найти скрытые тайники и предметы глубоко в земле, а источники криминалистического света способны обнаружить старые биоследы.

На месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский, криминалисты нашли части взрывного устройства, отметил Бастрыкин. Позже экспертиза помогла установить способ его активации.

Записи с камер видеонаблюдения, в свою очередь, помогли полностью восстановить маршрут передвижения Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский, еще 42 человека пострадали.

Выяснилось, что Трепова принесла на встречу с военкором статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

В конце января 2024 года суд приговорил ее к 27 годам заключения. 20 мая апелляционный военный суд признал ее приговор законным.

