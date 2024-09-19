Следствие установило связь между покушением на Прилепина и гибелью военкора Татарского

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом заявили в 2-м Западном окружном военном суде, передает ТАСС.

Представитель гособвинения по уголовному делу в отношении Александра Пермякова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в покушении на Прилепина, заявила, что между участниками двух терактов была установлена "общая финансовая связь".

Следствие изучило финансовые операции Пермякова и выяснило, что обвиняемый получал деньги от лица, который также финансировал Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве Татарского.

2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, из-за которого погиб Татарский. Всего из-за взрыва пострадали 42 человека. После случившегося была задержана Трепова. Следствие установило, что она подарила Татарскому статуэтку со взрывным веществом внутри. 25 января текущего года суд приговорил Трепову к 27 годам колонии.

Кроме того, 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде взорвалась машина, в которой находился Прилепин. На пассажирском сиденье авто находился сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, в результате взрыва он погиб, сам же писатель получил тяжелые травмы.

По данному делу правоохранительные органы задержали гражданина Украины Александра Пермякова. На допросе фигурант признался в содеянном, уточнив, что был завербован еще в 2018 году.