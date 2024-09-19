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19 сентября, 11:59

Происшествия

Фигурант дела о покушении на Прилепина отказался от дачи показаний

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Александр Пермяков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фигурант дела о покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина Александр Пермяков (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался от дачи показаний в ходе судебного следствия, сообщает ТАСС.

Адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный воспользуется статьей 51 Конституции РФ и не будет свидетельствовать против себя.

Пермякова обвиняют в террористическом акте, прохождении обучения в целях террористической деятельности, незаконном обороте огнестрельного оружия, а также незаконном изготовлении взрывных устройств и использовании поддельного удостоверения.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался 6 мая 2023 года. На пассажирском сиденье был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин.

Правоохранителям вскоре удалось задержать гражданина Украины Александра Пермякова, который признался в содеянном и уточнил, что его завербовали еще в 2018 году. Взрывные устройства Пермяков установил по маршруту следования потерпевшего, а потом активировал взрывчатку, из-за чего писатель получил ранения, а его охранник погиб.

СКР установил, что мужчина сначала прошел на Украине подготовку для исполнения диверсий, прибыл в РФ по украинскому паспорту и начал следить за Прилепиным. Так происходило, уверен писатель, полтора года. Соучастники преступления, по версии правоохранителей, дали Пермякову документы на имя гражданина Казахстана и предоставили информацию о тайнике с боеприпасами.

После случившегося Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины

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