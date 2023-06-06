Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Владимир Путин наградил российского писателя Захара Прилепина орденом Мужества, следует из документов на портале правовых актов.

Кроме того, погибший во время покушения на Прилепина соратник писателя, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин был удостоен орденом Мужества посмертно.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван. На пассажирском месте находился Шубин. В результате взрыва машины он скончался.

Сам Прилепин был травмирован, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая. После врачам пришлось сделать еще два оперативных вмешательства.

20 мая пресс-служба писателя заявила, что состояние Прилепина позволяет приступить к первому этапу реабилитации. Через неделю он сообщил, что пережил минимум четыре сложнейшие операции.

Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина