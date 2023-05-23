Прилепин рассказал о способе, который поможет избежать покушений на российских политиков

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Писатель Захар Прилепин заявил, что одним из способов избежать покушений на политиков, поддерживающих спецоперацию, станет публичный суд над людьми, которые совершили теракты. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению Прилепина, стоит устроить публичный суд над террористами, из-за которых погибли военкор Владлен Татарский, журналистка Дарья Дугина, командиры ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) Арсен Павлов и Михаил Толстых, бывший глава ДНР Александр Захарченко.

"Необходимо взять военным путем Киев и выявлять на месте планы будущих терактов и механизмы свершившихся", – сказал он.

6 мая автомобиль, в тором находился Прилепин и сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб, писатель получил травмы.

Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что Прилепин "держится как настоящий боец". По словам губернатора, врачи надеются, что писателю больше не потребуются операции.

