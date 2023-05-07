Медики вывели Прилепина из медикаментозного сна

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Писателя Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря писателя Елизаветы Кондаковой.

"В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне", – сказала Кондакова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале подтвердил, что Прилепин находится в сознании.

По словам врачей, писатель в стабильном состоянии, а настроение у него бодрое.

Утром в субботу, 6 мая, в автомобиле, в котором находился писатель, произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. Прилепин получил травмы, а водитель машины погиб. Писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон для восстановления.

СК РФ завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина.

Полиция задержала подозреваемого в покушении Александра Пермякова. После допроса он признался, что привел бомбу в действие дистанционно. Также он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

В свою очередь, в МИД РФ назвали Вашингтон и Киев ответственными за теракт против Прилепина. В министерстве указали на отсутствие реакции со стороны Штатов, отметив, что это демонстрирует реальное отношение США к таким инцидентам.



МИД РФ назвал США и Украину ответственными за теракт против Прилепина