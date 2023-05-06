МВД РФ показало видео задержания подозреваемого в покушении на Прилепина



Российское министерство внутренних дел поделилось видео задержания мужчины, которого подозревают в причастности в покушении на писателя Захара Прилепина.

"В ходе мероприятий по плану "Перехват" трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Семеновский" задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению", – поделилась официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, задержанного доставили в отдел полиции, после его передадут в следственные органы.

В субботу, 6 мая, автомобиль Прилепина был взорван под Нижним Новгородом. Писатель выжил, однако получил травмы.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина. На территорию ЧП были направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

Впоследствии стало известно, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина является уроженцем Украины. Он уже был судим на родине по статье "Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц".

Видео: Москва 24