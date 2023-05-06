06 мая, 20:30Происшествия
Прилепина ввели в медикаментозный сон после покушения под Нижним Новгородом
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Писателя Захара Прилепина успешно прооперировали после покушения. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, писателя ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления. Никитин рассказал, что медики оперативно провели диагностику и все необходимые мероприятия.
Утром в субботу, 6 мая, в автомобиле, в котором находился писатель, произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. Прилепин получил травмы, а водитель машины погиб.
СК РФ завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина.
Правоохранители задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова. Он рассказал, что привел бомбу в действие дистанционно. После этого он смог скрыться, однако позже был задержан при выходе из леса в другом населенном пункте.
Кроме того, злоумышленник рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.
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