Раскрывших покушение на Прилепина полицейских наградят

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МВД РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить к наградите полицейских, которые отличились при раскрытии покушения на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

К награде представят замначальника отдела УУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковника полиции Екатерину Сиротину, старшего участкового уполномоченного майора полиции Александра Соколова и участкового уполномоченного лейтенанта полиции Дмитрия Воеводина.

По словам представителя ведомства Ирины Волк, они задержали мужчину у лесного массива.

Автомобиль писателя был взорван под Нижним Новгородом. Писатель выжил, но получил травмы.

СК РФ завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина.

Подозреваемый в покушении Александр Пермяков заявил, что привел бомбу в действие дистанционно. После этого он смог скрыться, однако позже был задержан при выходе из леса в другом населенном пункте. Кроме того, злоумышленник рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

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