Нижегородский губернатор рассказал о состоянии Прилепина после операции

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Врачи успешно провели пережившему покушение писателю Захару Прилепину еще одну операцию. О его состоянии рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты надеются, что больше Прилепину не потребуются такие серьезные процедуры.

"В этот раз также работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики. Все штатно. Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании", – говорится в публикации.

Никитин пожелал Прилепину скорейшего выздоровления.

Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Прилепин получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая. Затем специалистам пришлось осуществлять еще два оперативных вмешательства. Перед третьей операцией состояние писателя оценивалось как стабильное.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина, после чего сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

