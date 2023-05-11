Мурашко заявил, что пока рано говорить о выписке Прилепина

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Пока рано говорить о выписке писателя Захара Прилепина, который ранее пострадал в результате подрыва его автомобиля, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

"Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе сегодня из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию. (Выписка. – Прим. ред.) – пока нет еще", – сообщил министр.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Писатель получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".



Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина