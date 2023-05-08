Прилепин рассказал, что его предупреждали о возможном покушении еще в 2017 году

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Писатель Захар Прилепин рассказал, что его предупреждали о возможном покушении, которое могут совершить украинские диверсанты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя.

"Впервые мне сообщили о том, что по мне работают в Донецкой народной республике (ДНР) несколько диверсионных групп с Украины еще в 2017 году. Я был в пятерке на ликвидацию", – рассказал он.

Он добавил, что о покушении на него стало известно тогда, когда он был заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР.

По словам писателя, в 2017 году саперам удалось деактивировать два взрывных устройства возле его дома.

Он также получал предупреждение от российских спецслужб перед тем, как он планировал покинуть территорию Луганской народной республики (ЛНР).

"Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно", – сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что произошедшее не повлияет на его деятельность и он продолжит свою службу по контракту в Росгвардии.

Автомобиль с Прилепиным и сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром Шубиным был взорван 6 мая в Нижнем Новгороде. Шубин погиб, писатель получил травмы.

Медикам удалось прооперировать Прилепина и ввести в медикаментозный сон для восстановления, из которого его вывели 7 мая.

Полиция смогла задержать подозреваемого в покушении Александра Пермякова. В процессе допроса он рассказал, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. Он также признался в содеянном, добавив, что активировал взрывное устройство дистанционно.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".



Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Захара Прилепина