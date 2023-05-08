Обвиняемый в покушении на Прилепина арестован на два месяца

Фото: ТАСС/Стрингер

Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил Пермякову обвинение по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

6 мая в автомобиле, в котором находился Прилепин, произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. В результате инцидента погиб человек. Пострадавшего писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон для восстановления.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина.

Полиция задержала подозреваемого в покушении Александра Пермякова. После допроса он признался, что привел бомбу в действие дистанционно. Также он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины