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Обвиняемый в покушении на Прилепина арестован на два месяца
Фото: ТАСС/Стрингер
Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил Пермякову обвинение по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".
6 мая в автомобиле, в котором находился Прилепин, произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. В результате инцидента погиб человек. Пострадавшего писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон для восстановления.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина.
Полиция задержала подозреваемого в покушении Александра Пермякова. После допроса он признался, что привел бомбу в действие дистанционно. Также он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.
Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины
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