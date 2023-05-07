Фото: телеграм-канал "Следком"

Писатель Захар Прилепин сообщил, что в момент взрыва он был за рулем автомобиля. О происшествии он подробно рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Писатель уточнил, что только получил свой телефон. По его словам, в сообщениях СМИ есть некоторые неточности. Прилепин объяснил, что погибший Александр Шубин сидел на пассажирском месте.

"Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги, один перелом открытый", – говорится в его публикации.

Писатель также рассказал, как местная жительница помогла ему, сделав обезболивающий укол. Затем с места происшествия его эвакуировал вертолет. Пострадавший был оперативно доставлен в Нижний Новгород.

Специалисты сообщили Прилепину, что было две мины. Однако злоумышленник скрылся после первого взрыва. Если бы было активировано второе устройство, погибли бы все, подчеркнул писатель.

Он также подтвердил, что действительно высадил дочь за 5 минут до инцидента.

6 мая в автомобиле, в котором находился Прилепин, произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. В результате инцидента погиб человек. Пострадавшего писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон для восстановления.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина.

Полиция задержала подозреваемого в покушении Александра Пермякова. После допроса он признался, что привел бомбу в действие дистанционно. Также он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

Позднее стало известно, что медики вывели писателя из медикаментозного сна.



Кадры оказания первой помощи Прилепину появились в Сети